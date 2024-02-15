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Победитель Лиги Европы-2021/22 возглавит середняка АПЛ
Новое место работы для обладателя еврокубка
Bulinews
Бывший тренер "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" Оливер Гласнер близок к тому, чтобы возглавить "Кристал Пэлас".
По данным журналиста Фабрицио Романо, руководства лондонского клуба встретился со специалистом сегодня для согласования всех деталей контракта. Отмечается, что сам Гласнер очень заинтересован в получении этой работы.
Также в настоящее время ведутся переговоры о разрыве соглашения с нынешним наставником "орлов" Роем Ходжсоном.
Последним клубом Гласнера был франкфуртский "Айнтрахт", с которым он выиграл Лигу Европы-2021/22. До этого 49-летний австриец тренировал "Вольфсбург" и "ЛАСК".
???????????? Crystal Palace and Oliver Glasner will be again in contact today in order to agree on contract as German manager wants the job.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024
Negotiations ongoing with Roy Hodgson expected to leave the club with immediate effect in that case. pic.twitter.com/83DQDW0SSl
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