Победитель Лиги Европы-2021/22 возглавит середняка АПЛ

Бывший тренер "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" Оливер Гласнер близок к тому, чтобы возглавить "Кристал Пэлас".

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководства лондонского клуба встретился со специалистом сегодня для согласования всех деталей контракта. Отмечается, что сам Гласнер очень заинтересован в получении этой работы.

Также в настоящее время ведутся переговоры о разрыве соглашения с нынешним наставником "орлов" Роем Ходжсоном.

Последним клубом Гласнера был франкфуртский "Айнтрахт", с которым он выиграл Лигу Европы-2021/22. До этого 49-летний австриец тренировал "Вольфсбург" и "ЛАСК".

