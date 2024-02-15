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Победитель Лиги Европы-2021/22 возглавит середняка АПЛ

Англия
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Новое место работы для обладателя еврокубка

Победитель Лиги Европы-2021/22 возглавит середняка АПЛ

Bulinews

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Бывший тренер "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" Оливер Гласнер близок к тому, чтобы возглавить "Кристал Пэлас".

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководства лондонского клуба встретился со специалистом сегодня для согласования всех деталей контракта. Отмечается, что сам Гласнер очень заинтересован в получении этой работы.

Также в настоящее время ведутся переговоры о разрыве соглашения с нынешним наставником "орлов" Роем Ходжсоном.

Последним клубом Гласнера был франкфуртский "Айнтрахт", с которым он выиграл Лигу Европы-2021/22. До этого 49-летний австриец тренировал "Вольфсбург" и "ЛАСК".

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Рой Ходжсон Лига Европы АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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