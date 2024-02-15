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Каллум Уилсон перенесет операцию и пропустит несколько месяцев

Англия
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Ужасные новости для английского клуба

Каллум Уилсон перенесет операцию и пропустит несколько месяцев

Getty Images

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Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон получил повреждение грудной мышцы во время матча против "Ноттингем Фореста" (2:3).

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31-летний игрок вскоре будет прооперирован. Каллум выбыл на 9-12 недель, он вернется не раньше мая.

Уилсон не был замечен на тренировке на этой неделе, и теперь мы знаем почему.

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Ноттингем Форест Ньюкасл Каллум Уилсон
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Источник:
CraigHope_DM
Опубликовал: Екатерина Власова
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