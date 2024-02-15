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Каллум Уилсон перенесет операцию и пропустит несколько месяцев
Ужасные новости для английского клуба
Getty Images
Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон получил повреждение грудной мышцы во время матча против "Ноттингем Фореста" (2:3).
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31-летний игрок вскоре будет прооперирован. Каллум выбыл на 9-12 недель, он вернется не раньше мая.
Уилсон не был замечен на тренировке на этой неделе, и теперь мы знаем почему.
???? EXCLUSIVE: Callum Wilson will undergo surgery on his pectoral tendon & will be missing for 9-12 weeks— Craig Hope (@CraigHope_DM) February 15, 2024
???? More to follow @MailSport #nufc pic.twitter.com/Rp4kSzsph0
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