Каллум Уилсон перенесет операцию и пропустит несколько месяцев

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон получил повреждение грудной мышцы во время матча против "Ноттингем Фореста" (2:3).

31-летний игрок вскоре будет прооперирован. Каллум выбыл на 9-12 недель, он вернется не раньше мая.

Уилсон не был замечен на тренировке на этой неделе, и теперь мы знаем почему.

???? EXCLUSIVE: Callum Wilson will undergo surgery on his pectoral tendon & will be missing for 9-12 weeks



