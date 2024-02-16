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Почеттино поделился своими воспоминаниями о подписании талантливого хавбека
Почеттино рассказал о 21-летнем хавбеке
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о 21-летнем полузащитнике Коуле Палмере.
"Помню, когда мы его подписали, один сотрудник клуба сказал мне: "Он из Манчестера, но выглядит как бразилец/аргентинец, он способен быстро адаптироваться!" Он приехал и очень быстро приспособился".
Коул Палмер присоединился к "Челси" в сентябре 2023 года из "Манчестер Сити". В этом сезоне АПЛ сыграл 21 матч, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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