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Почеттино поделился своими воспоминаниями о подписании талантливого хавбека

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Почеттино рассказал о 21-летнем хавбеке

Почеттино поделился своими воспоминаниями о подписании талантливого хавбека

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о 21-летнем полузащитнике Коуле Палмере.

"Помню, когда мы его подписали, один сотрудник клуба сказал мне: "Он из Манчестера, но выглядит как бразилец/аргентинец, он способен быстро адаптироваться!" Он приехал и очень быстро приспособился".

Коул Палмер присоединился к "Челси" в сентябре 2023 года из "Манчестер Сити". В этом сезоне АПЛ сыграл 21 матч, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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