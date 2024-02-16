Почеттино поделился своими воспоминаниями о подписании талантливого хавбека

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о 21-летнем полузащитнике Коуле Палмере.

"Помню, когда мы его подписали, один сотрудник клуба сказал мне: "Он из Манчестера, но выглядит как бразилец/аргентинец, он способен быстро адаптироваться!" Он приехал и очень быстро приспособился".

Коул Палмер присоединился к "Челси" в сентябре 2023 года из "Манчестер Сити". В этом сезоне АПЛ сыграл 21 матч, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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