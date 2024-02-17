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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ

Англия

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".

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Это противостояние просто не может произойти без украинца. Раньше мы следили за Александром Зинченко в команде Гвардиолы, а сейчас – за Михаилом Мудриком в "Челси". Вингер перестал попадать в основу, но мы ждем его со скамейки. Смогут ли "синие" дать бой "горожанам"? Или же ждем разгром коллектива Почеттино? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 февраля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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