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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".
Это противостояние просто не может произойти без украинца. Раньше мы следили за Александром Зинченко в команде Гвардиолы, а сейчас – за Михаилом Мудриком в "Челси". Вингер перестал попадать в основу, но мы ждем его со скамейки. Смогут ли "синие" дать бой "горожанам"? Или же ждем разгром коллектива Почеттино? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 февраля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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