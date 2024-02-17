АПЛ. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2. Контратакующий мастер-класс от волков

Полноценное возвращение Сона Хин Мина в стартовый состав команды Анге Постекоглу было максимально ожидаемым после того, как в прошлом матче он помог своей команде получить результат после выхода на замену. Это означало, что Тимо Вернер, который пришел на замену корейцу, начал матч на скамейке запасных и его перспективы игрового времени накануне летнего Чемпионата Европы выглядят не такими оптимистичными, как это было 2 недели назад.

Вот только "шпоры" слишком медленно начали матч против "Вулверхэмптона", который был достаточно злым после поражения от "Брентфорда" в прошлом туре. Конечно, "волки" проводят неровный сезон, но с теми скоростями, которые мы увидели от ребят Постекогга в первом тайме, на поле делать нечего.

Практически ни одного интересного момента у ворот Жозе Са в первой половине мы не увидели. Пытались "шпоры" играть забросами с флангов, однако это все прерывалось, в общем неплохой низкий блок от гостей проходить не так просто. В свою очередь команда Гари О'Нила имела собственные атаки, которые выглядели даже интереснее чем то, что мы увидели в исполнении хозяев поля. В частности классный удар наносил Аит-Нури, после которого Викарио забрал мяч в руки.

Вот в таком пешеходном режиме отыграли свой первый тайм "шпоры", за что получили хорошую пощечину за несколько минут до перерыва. Это Пабло Сарабия сделал навес с углового и никем не прикрытый Жоау Гомеш спокойно переправил круглого точно в девятку ворот итальянского вратаря. Ужасная игра на стандартах, оставлять просто свободного соперника в своей штрафной - это криминал, за которым и последовало наказание.

Впрочем, на второй тайм вышла уже совсем другая команда. "Шпоры" с чрезвычайной агрессией и скоростью понеслись отыгрываться и им это удалось после очередной атаки с фланга, по итогам которой мяч оказался у Деяна Кулусевски, который обыграл Доусона и пробил точно между ног Жозе Са. Здесь португальскому стражу ворот стоит винить себя и никого, кроме себя. Подобные голы не должны залетать, впрочем с другой стороны, была ошибка и от Крейга, который позволил нанести такой удар. Как бы там ни было, но счет стал равным.

На этом "шпоры" останавливаться не хотели. На этот раз они не просто контролировали мяч, а достаточно активно двигались и искали возможности для прохода на чужие ворота. Достаточно было лишь подключить к своей игре скорость и все заработало так, как и ожидалось. Однако и забывать за острые контратаки от соперника не стоит. Свои шансы "волки" находили, в частности была прекрасная возможность у Пабло Сарабии, на которого удачно прострелил Семеду и тот фактически расстреливал ворота, но пробил в Викарио.

Натиск "шпор" продолжался, пока после одного из угловых ударов не состоялась потеря мяча, после чего Педру Нету полетел в контратаку. Невероятный забег от португальца, которого не смог догнать никто. Он залетел в штрафную и отдал под удар Жоау Гомешу, а тот расстрелял ворота Викарио как следует, не было шансов у итальянца. И "волки" снова впереди. Это был дебютный и сразу же второй гол Гомеша в английском футболе. Этот день он не забудет еще долго.

Учитывая то, что команду Постекоглу теперь ничего не останавливало перед тем, чтобы лететь всеми силами в атаку, они оставляли позади достаточно зон, которыми можно было пользоваться. На самом деле "Вулверхэмптон" был даже ближе к тому, чтобы забить свой третий гол, чем "шпоры" к своему второму. Особенно острым был выпад от все того же Педру Нету, который нашел передачей Белльгара, а тот не мог подобрать момент для удара и опоздал с ним, хотя это был убийственный момент.

До конца игры у "Тоттенхэма" все же был один шанс сравнять счет, это произошло уже в компенсированное арбитром время, когда Бен Дэвис банально не попал по воротам ударом головой, хотя казалось, что ему никто и ничего не могут помешать. Поэтому фиксируем победу контратакующего стиля Гари О'Нила. В этом сезоне они уже второй раз побеждают "Тоттенхэм" Анхе Постекоглу. Это поражение отбрасывает "шпор" на 5-ю строчку, их опередила "Астон Вилла". Ну а "волки" возвращаются на десятое место, они опережают "Челси".

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Кулусевски (46) — Гомеш (42, 63)

"Тоттенхэм": Викарио — Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Дэвис — Биссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) — Кулусевски (Ришарлисон, 71), Маддисон (Хойбьерг, 86), Сон — Ришарлисон

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури — Сарабия (Белльгар, 73), Хван (Траоре, 88) — Нету (Доэрти, 90+2)

Предупреждение: Гомеш (67)