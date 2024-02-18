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Руководство ПСЖ заинтересовано в покупке Маркуса Рашфорда
При условии, что игрок скажет МЮ, он хочет присоединиться к ПСЖ
Фото: twitter.com/ManUtd
"ПСЖ" заинтересован в покупке Маркуса Рашфорда, сообщает Бен Джейкобс у Х (ранее Twitter).
По информации журналиста, "ПСЖ" хотят, чтобы Рашфорд уведомил руководство "Манчестер Юнайтед" о том, что хочет покинуть клуб. Отмечается, что если 26-летний англичанин будет "тянуть" с решением своего будущего, "ПСЖ" не будет тратить на него время.
Marcus Rashford is one name under consideration by PSG, as revealed last month. However, French champions will only move if they get an early and clear message he wants to leave #MUFC.— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 17, 2024
This is because PSG felt the most recent contact, prior to Rashford extending at Old… pic.twitter.com/GRa9b9D84d
Напомним, за этот сезон Рашфорд отыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
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