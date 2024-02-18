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Руководство ПСЖ заинтересовано в покупке Маркуса Рашфорда

Англия
Обновлено

При условии, что игрок скажет МЮ, он хочет присоединиться к ПСЖ

Руководство ПСЖ заинтересовано в покупке Маркуса Рашфорда

Фото: twitter.com/ManUtd

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"ПСЖ" заинтересован в покупке Маркуса Рашфорда, сообщает Бен Джейкобс у Х (ранее Twitter).

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По информации журналиста, "ПСЖ" хотят, чтобы Рашфорд уведомил руководство "Манчестер Юнайтед" о том, что хочет покинуть клуб. Отмечается, что если 26-летний англичанин будет "тянуть" с решением своего будущего, "ПСЖ" не будет тратить на него время.

Напомним, за этот сезон Рашфорд отыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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