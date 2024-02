Руководство ПСЖ заинтересовано в покупке Маркуса Рашфорда

"ПСЖ" заинтересован в покупке Маркуса Рашфорда, сообщает Бен Джейкобс у Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, "ПСЖ" хотят, чтобы Рашфорд уведомил руководство "Манчестер Юнайтед" о том, что хочет покинуть клуб. Отмечается, что если 26-летний англичанин будет "тянуть" с решением своего будущего, "ПСЖ" не будет тратить на него время.

Marcus Rashford is one name under consideration by PSG, as revealed last month. However, French champions will only move if they get an early and clear message he wants to leave #MUFC.



This is because PSG felt the most recent contact, prior to Rashford extending at Old… pic.twitter.com/GRa9b9D84d