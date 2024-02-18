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Астон Вилла установила рекорд по победам в АПЛ
Могут обогнать Манчестер Сити
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
Вчера "Астон Вилла" обыграла "Фулхэм" со счетом 1:2, тем самым продолжив победную серию в Английской Премьер-лиге.
В 2023 году "Астон Вилла" выиграла 25 матчей в АПЛ, что является самым большим количеством побед в календарном году за всю историю команды. За календарный год клуб из Бирмингема набрал 81 очко, они занимают второе место после "Манчестер Сити", у которых за календарный год было набрано 87 очков.
Напомним, на текущий момент "Астон Вилла" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. Тренером команды выступает Унаи Эмери.
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