Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ириски" уже долгое время играют без своего лидера атак Абдулае Дукуре, у которого повреждение внутренней поверхности бедра. На пресс-конференции в пятницу Шон Дайч заявил, что вполне возможно Дукуре вернется на матч против "Кристал Пэлас".

Поэтому ожидаем внезапное усиление из лазарета и посмотрим, смогут ли "ириски" сократить отставание от "орлов".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

19 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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