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Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Дукуре придет и порядок наведет

Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ириски" уже долгое время играют без своего лидера атак Абдулае Дукуре, у которого повреждение внутренней поверхности бедра. На пресс-конференции в пятницу Шон Дайч заявил, что вполне возможно Дукуре вернется на матч против "Кристал Пэлас".

Поэтому ожидаем внезапное усиление из лазарета и посмотрим, смогут ли "ириски" сократить отставание от "орлов".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

19 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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