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Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Дукуре придет и порядок наведет
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ириски" уже долгое время играют без своего лидера атак Абдулае Дукуре, у которого повреждение внутренней поверхности бедра. На пресс-конференции в пятницу Шон Дайч заявил, что вполне возможно Дукуре вернется на матч против "Кристал Пэлас".
Поэтому ожидаем внезапное усиление из лазарета и посмотрим, смогут ли "ириски" сократить отставание от "орлов".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 февраля.
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Английская Премьер-лига. 25 тур.
19 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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