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Официально: Кристал Пэлас объявил об отставке главного тренера команды
Ходжсон покинул английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 февраля, "Кристал Пэлас" объявил об отставке главного тренера команды Роя Ходжсона.
"Этот клуб очень особенный и очень много для меня значит. Я полностью наслаждался временем, проведенным здесь... но, учитывая последние обстоятельства, возможно, сейчас для клуба будет разумно планировать будущее", - сказал Ходжсон.
Рой возглавил "Кристал Пэлас" в 2017, а в 2021 году покинул пост главного тренера. Но в прошлом году он снова присоединился к клубу.
В общем команда под руководством 76-летнего тренера сыграли 200 матчей.
Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024
We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.
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