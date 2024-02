Официально: Кристал Пэлас объявил об отставке главного тренера команды

Сегодня, 19 февраля, "Кристал Пэлас" объявил об отставке главного тренера команды Роя Ходжсона.

Рой возглавил "Кристал Пэлас" в 2017, а в 2021 году покинул пост главного тренера. Но в прошлом году он снова присоединился к клубу.

В общем команда под руководством 76-летнего тренера сыграли 200 матчей.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.



We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.