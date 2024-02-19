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Официально: Кристал Пэлас объявил об отставке главного тренера команды

Англия
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Ходжсон покинул английский клуб

Официально: Кристал Пэлас объявил об отставке главного тренера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 19 февраля, "Кристал Пэлас" объявил об отставке главного тренера команды Роя Ходжсона.

"Этот клуб очень особенный и очень много для меня значит. Я полностью наслаждался временем, проведенным здесь... но, учитывая последние обстоятельства, возможно, сейчас для клуба будет разумно планировать будущее", - сказал Ходжсон.

Рой возглавил "Кристал Пэлас" в 2017, а в 2021 году покинул пост главного тренера. Но в прошлом году он снова присоединился к клубу.

В общем команда под руководством 76-летнего тренера сыграли 200 матчей.

Ожидается, что новым тренером "Пэлас" будет австрийский специалист Оливер Гласнер.
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Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Екатерина Власова
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