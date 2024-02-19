Стало известно, кто возглавит Кристал Пэлас после отставки Ходжсона - Инсайдер

После отставки Роя Ходжсона с поста главного тренера "Кристал Пэлас" его преемником станет Оливер Гласнер.

По информации Фабрицио Романо, контракт уже подписан, а 49-летний австрийский специалист готов приступить к своей работе уже во вторник.

Гласнер сегодня, 19 января, будет присутствовать на матче "Кристал Пэлас" против "Эвертона", он будет наблюдать за своей будущей командой с трибун.

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