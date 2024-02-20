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Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках Ливерпуля
Известны имена игроков, которые не сыграют в матче АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках команды, которые не сыграют в матче против "Лутон Тауна".
"У Диогу Жоты проблемы с коленом, он вернется через месяц. У Алиссона мышечная травма - исключен. Кертис - повреждении связки костей. Трент и Собослаи пока еще не готовы".
Напомним, что 21 февраля "Ливерпуль" сыграет против "Лутон Тауна". Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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