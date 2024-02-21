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Владелец акций МЮ: Это были тяжелые 11 лет, с тех пор как Фергюсон и Гилл ушли в отставку
Рэтклифф высказал свое мнение
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Владелец акций "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал о бывшем тренерском штабе.
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"Очевидно, что это были тяжелые 11 лет, с тех пор как сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл ушли в отставку. За эти годы в "Манчестер Юнайтед" сменилось много тренеров, и ни один из них не был очень успешным. Это говорит мне о том, что со средой что-то не так. Для меня не конструктивно обвинять кого-то, это просто факт".
Сейчас "МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 44 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.
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