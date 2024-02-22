Два клуба АПЛ интересуются опорником Эвертона

Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в частности: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

По информации Fotball Insider, эти два клуба Премьер-Лиги заинтересовались опорным полузащитником "Эвертона" Джеймсом Гарнером. Летом они попытаются договориться с "ирисками" о трансфере.

Джеймс Гарнер в текущем сезоне АПЛ сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.