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Два клуба АПЛ интересуются опорником Эвертона
Джеймс Гарнер летом может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в частности: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".
По информации Fotball Insider, эти два клуба Премьер-Лиги заинтересовались опорным полузащитником "Эвертона" Джеймсом Гарнером. Летом они попытаются договориться с "ирисками" о трансфере.
Джеймс Гарнер в текущем сезоне АПЛ сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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