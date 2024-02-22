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Два клуба АПЛ интересуются опорником Эвертона

Англия

Джеймс Гарнер летом может покинуть свой клуб

Два клуба АПЛ интересуются опорником Эвертона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в частности: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

По информации Fotball Insider, эти два клуба Премьер-Лиги заинтересовались опорным полузащитником "Эвертона" Джеймсом Гарнером. Летом они попытаются договориться с "ирисками" о трансфере.

Джеймс Гарнер в текущем сезоне АПЛ сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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