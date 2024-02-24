Бирмингемцы продолжают шествие. Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2. Видеообзор матча

Сегодня на Вилла Парк команды выдали настоящую голевую феерию. Подопечные Эмери находятся в прекрасной форме и не покидают поле без забитых голов уже в течение 6 матчей. Сегодня они отметились покером в ворота "лесников". Хотя гости и смогли дать отпор, однако, этого было недостаточно.

"Астон Вилла" продолжает держаться в топ-4, "Нотингем Форрест" в 4-х очках от зоны вылета.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Астон Вилла" - "Ноттингем Форест" 4:2

Голы: Уоткинс (4), Луиз (29, 39), Бэйли (61) - Ниакате (45+5), Гиббз-Уайт (48)