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Бирмингемцы продолжают шествие. Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2. Видеообзор матча

Англия

Астон Вилла - Ноттингем Форест ⋉4:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Бирмингемцы продолжают шествие. Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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Сегодня на Вилла Парк команды выдали настоящую голевую феерию. Подопечные Эмери находятся в прекрасной форме и не покидают поле без забитых голов уже в течение 6 матчей. Сегодня они отметились покером в ворота "лесников". Хотя гости и смогли дать отпор, однако, этого было недостаточно.

"Астон Вилла" продолжает держаться в топ-4, "Нотингем Форрест" в 4-х очках от зоны вылета.

АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Астон Вилла" - "Ноттингем Форест" 4:2
Голы: Уоткинс (4), Луиз (29, 39), Бэйли (61) - Ниакате (45+5), Гиббз-Уайт (48)

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Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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