Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бирмингемцы продолжают шествие. Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2. Видеообзор матча
Астон Вилла - Ноттингем Форест ⋉4:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сегодня на Вилла Парк команды выдали настоящую голевую феерию. Подопечные Эмери находятся в прекрасной форме и не покидают поле без забитых голов уже в течение 6 матчей. Сегодня они отметились покером в ворота "лесников". Хотя гости и смогли дать отпор, однако, этого было недостаточно.
"Астон Вилла" продолжает держаться в топ-4, "Нотингем Форрест" в 4-х очках от зоны вылета.
АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Астон Вилла" - "Ноттингем Форест" 4:2
Голы: Уоткинс (4), Луиз (29, 39), Бэйли (61) - Ниакате (45+5), Гиббз-Уайт (48)
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Проблемный нападающий Полесья перейдет в Карпаты
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО