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Дайч: Мы должны были лучше держать мяч

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Упустили победу

Дайч: Мы должны были лучше держать мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Эвертона" Шон Дайч дал оценку игре команде в матче против "Брайтона". Команда Дайча была близка к победе, но соперник сумел сравнять счет в компенсированное время, играя в меньшинстве.

Мы ушли на перерыв в достаточно хорошей форме, я был очень доволен игрой. Второй тайм был действительно хорошим выездным выступлением, мы никогда не сдавались, выглядели угрожающе, а затем забили гол. Мы не сдавались, и мы забили гол.

Но неизбежно они получают девять минут [время перерыва], и все удивляются, откуда это взялось, а толпа подбадривается и имеет свободу бросать мячи вперед. Если уж на то пошло, то мы должны были лучше держать мяч и в последний момент, вы всегда должны остановить передачу.

Бето имеет шанс завершить игру в конце, я не знаю, споткнулся ли он, но он не бьет чисто - это определяющие моменты, и мы не совсем нашли их за последнюю серию игр. Тем не менее, выступления были очень хорошими и сильными, что, по моему мнению, было и в сегодняшней игре.

Легко сказать, почему ваши нападающие не забивают, почему вы не заставляете их забивать? Если бы это было так просто, мы бы все имели нападающих, которые забивают по 25 мячей за сезон, не так ли?

"Эвертон" располагается на 17-м месте АПЛ, прямо над зоной вылета. Последний раз в чемпионате "ириски" побеждали 16-го декабря прошлого года.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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