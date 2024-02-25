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Нагельсманн – в списке кандидатов Ливерпуля на замену Клоппу

Англия

Однако сначала доработает контракт в сборной

Нагельсманн – в списке кандидатов Ливерпуля на замену Клоппу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может заменить Юргена Клоппа в “Ливерпуле”. Об этом сообщает Николо Скира.

Специалист вошел в список "мерсисайдцев", как потенциальный преемник своего соотечественника. Он один из кандидатов, среди которых будет выбирать руководство клуба.

Текущий контракт Нагельсманна со сборной Германии подходит к концу в июле - после завершения домашнего Чемпионата Европы-2024.

Ранее Нагельсманн тренировал только на Родине. Кроме национальной сборной он возглавлял также "Хоффенхайм", "Лейпциг" и "Баварию".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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