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Нагельсманн – в списке кандидатов Ливерпуля на замену Клоппу
Однако сначала доработает контракт в сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может заменить Юргена Клоппа в “Ливерпуле”. Об этом сообщает Николо Скира.
Специалист вошел в список "мерсисайдцев", как потенциальный преемник своего соотечественника. Он один из кандидатов, среди которых будет выбирать руководство клуба.
Текущий контракт Нагельсманна со сборной Германии подходит к концу в июле - после завершения домашнего Чемпионата Европы-2024.
Ранее Нагельсманн тренировал только на Родине. Кроме национальной сборной он возглавлял также "Хоффенхайм", "Лейпциг" и "Баварию".
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