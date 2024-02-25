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Почеттино: Команда ждала серию пенальти

Англия

Наставник Челси - о матче с Ливерпулем

Почеттино: Команда ждала серию пенальти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Поччетино после матча с "Ливерпулем" прокомментировал игру команды и рассказал об их надеждах в экстратаймах:

"Игра была тяжелой. Конечно, после матча мы разочарованы. Мы были очень близки к победе в основное время. В экстратаймах игроки начали терять энергию. Чиллвел чувствовал себя очень, очень уставшим. Галлахер, спустя пять минут после начала дополнительного времени также нуждался в замене.

Команда ждала серию пенальти. Мы приложили огромные усилия. Я доволен игрой команды. Нужно продолжать в данном направлении. Но мы не получили вознаграждение, которое хотели", - сказал на пресс-конференции главный тренер "пенсионеров".

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Источник:
football.london
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 00:16
Мудрика под пенали выпускали что ли?
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
26.02.2024 в 00:16
Мудрика под пенали выпускали что ли?
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2024 в 23:57
команда не забивала с 5 метров, АЛЕНЬ!)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2024 в 23:50
мяучiсiмо почекаймо
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2024 в 23:48
почик, ты - LOX!!! выпускаешь под овертайм быстрого игрока и не даёшь указания играть на него - алень!
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scorpius (Ck)
25.02.2024 в 23:25
"Команда ждала серию пенальти" - А нахуа, спрашивается?
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