Почеттино: Команда ждала серию пенальти

Наставник "Челси" Маурисио Поччетино после матча с "Ливерпулем" прокомментировал игру команды и рассказал об их надеждах в экстратаймах:

"Игра была тяжелой. Конечно, после матча мы разочарованы. Мы были очень близки к победе в основное время. В экстратаймах игроки начали терять энергию. Чиллвел чувствовал себя очень, очень уставшим. Галлахер, спустя пять минут после начала дополнительного времени также нуждался в замене.

Команда ждала серию пенальти. Мы приложили огромные усилия. Я доволен игрой команды. Нужно продолжать в данном направлении. Но мы не получили вознаграждение, которое хотели", - сказал на пресс-конференции главный тренер "пенсионеров".