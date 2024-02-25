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Почеттино: Команда ждала серию пенальти
Наставник Челси - о матче с Ливерпулем
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Поччетино после матча с "Ливерпулем" прокомментировал игру команды и рассказал об их надеждах в экстратаймах:
"Игра была тяжелой. Конечно, после матча мы разочарованы. Мы были очень близки к победе в основное время. В экстратаймах игроки начали терять энергию. Чиллвел чувствовал себя очень, очень уставшим. Галлахер, спустя пять минут после начала дополнительного времени также нуждался в замене.
Команда ждала серию пенальти. Мы приложили огромные усилия. Я доволен игрой команды. Нужно продолжать в данном направлении. Но мы не получили вознаграждение, которое хотели", - сказал на пресс-конференции главный тренер "пенсионеров".
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