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Эдди Хау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба

Англия
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Наставник Ньюкасла рассказал о 27-летнем бразильце

Эдди Хау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Гау, главный тренер "Ньюкасла", рассказал о контракте центрального полузащитника Жоэлинтона,

"Это всегда было для меня приоритетом - постараться сделать так, чтобы он остался в клубе надолго".

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"Я считаю это очень важным", - добавил Гау.

Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Ньюкасл Эдди Хау Жоэлинтон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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