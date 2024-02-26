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Эдди Хау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба
Наставник Ньюкасла рассказал о 27-летнем бразильце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Гау, главный тренер "Ньюкасла", рассказал о контракте центрального полузащитника Жоэлинтона,
"Это всегда было для меня приоритетом - постараться сделать так, чтобы он остался в клубе надолго".
"Я считаю это очень важным", - добавил Гау.
Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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