Эдди Хау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба

Эдди Гау, главный тренер "Ньюкасла", рассказал о контракте центрального полузащитника Жоэлинтона,

"Это всегда было для меня приоритетом - постараться сделать так, чтобы он остался в клубе надолго".

Читайте также Один из ключевых игроков Ньюкасла успешно перенес операцию

"Я считаю это очень важным", - добавил Гау.

Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.