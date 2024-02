Один из помощников тен Хага в МЮ возглавил клуб МЛС

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе одного из помощников Эрика тен Хага - тренера первой команды Эрика Рамзи. Сообщается, что специалист возглавил клуб МЛС — "Миннесоту Юнайтед".

Последним матчем на своей нынешней должности для Рамзи станет воскресная игра против "Манчестер Сити" в АПЛ.

Рамзи перешёл в "МЮ" из лондонского "Челси" в июле 2021 года. Ранее он ни разу не возглавлял взрослый клуб, а выступал лишь в роли ассистента.

