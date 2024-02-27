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Один из помощников тен Хага в МЮ возглавил клуб МЛС
Кадровые изменения в стане манкунианцев
twitter.com/FabrizioRomano
"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе одного из помощников Эрика тен Хага - тренера первой команды Эрика Рамзи. Сообщается, что специалист возглавил клуб МЛС — "Миннесоту Юнайтед".
Последним матчем на своей нынешней должности для Рамзи станет воскресная игра против "Манчестер Сити" в АПЛ.
Рамзи перешёл в "МЮ" из лондонского "Челси" в июле 2021 года. Ранее он ни разу не возглавлял взрослый клуб, а выступал лишь в роли ассистента.
???????? First-team coach Eric Ramsay has joined @MLS side Minnesota United as Head Coach.— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2024
We thank Eric for his service to the club and wish him well for his new challenge.#MUFC
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