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Один из помощников тен Хага в МЮ возглавил клуб МЛС

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Один из помощников тен Хага в МЮ возглавил клуб МЛС

twitter.com/FabrizioRomano

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"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе одного из помощников Эрика тен Хага - тренера первой команды Эрика Рамзи. Сообщается, что специалист возглавил клуб МЛС — "Миннесоту Юнайтед".

Последним матчем на своей нынешней должности для Рамзи станет воскресная игра против "Манчестер Сити" в АПЛ.

Рамзи перешёл в "МЮ" из лондонского "Челси" в июле 2021 года. Ранее он ни разу не возглавлял взрослый клуб, а выступал лишь в роли ассистента.

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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Александр Бураков
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