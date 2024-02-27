Ливерпуль потерял еще одного игрока из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Райан Гравенберх выбыл на несколько дней из-за повреждения.

"Райан получил травму связок голеностопного сустава. Ожидается, что он пропустит как минимум две следующие игры".

Напомним, что 21-летний игрок получил травму в финальном матче Кубка Лиги против "Челси". На 28-й минуте Райан покинул поле.