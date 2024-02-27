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Ливерпуль потерял еще одного игрока из-за травмы
Райан Гравенберх выбыл на несколько дней
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Райан Гравенберх выбыл на несколько дней из-за повреждения.
"Райан получил травму связок голеностопного сустава. Ожидается, что он пропустит как минимум две следующие игры".
Напомним, что 21-летний игрок получил травму в финальном матче Кубка Лиги против "Челси". На 28-й минуте Райан покинул поле.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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