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Брайтон потерял важного игрока до конца сезона

Англия

Наставник Брайтона рассказал о кадровой ситуации в команде

Брайтон потерял важного игрока до конца сезона

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Роберто Де Зерби, главный тренер "Брайтона" на предматчевой пресс-конференции сообщил, что левый вингер Каору Митома выбыл на несколько месяцев.

"Я думаю, что мы потеряли Каору Митому до конца этого сезона. Фергюсон завтра против "волков" не сможет играть. У Уэлбека проблемы, и мы должны сделать паузу".

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"Велтман также не может играть, и другие травмированные футболисты также", - добавил Де Зерби.

Напомним, что "Брайтон" завтра, 28 февраля, сыграет против "Вулверхэмптона". Начало - в 21:45.

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Источник:
Andy Naylor
Опубликовал: Екатерина Власова
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