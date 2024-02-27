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Брайтон потерял важного игрока до конца сезона
Наставник Брайтона рассказал о кадровой ситуации в команде
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Роберто Де Зерби, главный тренер "Брайтона" на предматчевой пресс-конференции сообщил, что левый вингер Каору Митома выбыл на несколько месяцев.
"Я думаю, что мы потеряли Каору Митому до конца этого сезона. Фергюсон завтра против "волков" не сможет играть. У Уэлбека проблемы, и мы должны сделать паузу".
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"Велтман также не может играть, и другие травмированные футболисты также", - добавил Де Зерби.
Напомним, что "Брайтон" завтра, 28 февраля, сыграет против "Вулверхэмптона". Начало - в 21:45.
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Источник:Andy Naylor
Опубликовал: Екатерина Власова
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