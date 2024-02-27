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Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии здоровья Алькантара
32-летний игрок не скоро вернется к игре
Getty Images/Global Images Ukraine
Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля", объявил, что полузащитник Тьяго Алькантара все еще не готов вернуться на поле.
"Я не знаю, но есть несколько вещей, которые он должен сделать для того, чтобы вернуться. Пока неизвестно, сможет ли он снова сыграть в этом сезоне".
Напомним, что у Тьяго была тяжелая травма, которую он получил в апреле 2023 года. Игрок восстановился и вернулся на поле в феврале, но снова получил мышечное повреждение.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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