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"Тяжёлый сезон для него". Гвардиола прокомментировал новую травму Грилиша
Чёрная полоса для хавбека горожан
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Грилиша.
"Я не разговаривал с врачом, но думаю, что, возможно, это пах. Очень похоже. Он чувствовал себя отлично, но, к сожалению, получил травму. Это тяжелый сезон для Джека, ему нужно выздоравливать", - приводит слова испанца Goal.
Напомним, Грилиш вышел в стартовом составе на матч против "Лутона" (6:2) в Кубке Англии и был заменен уже на 39-й минуте. Это было первое появление английского футболиста на поле после травмы, полученной 13 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Копенгагена".
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