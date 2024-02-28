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"Тяжёлый сезон для него". Гвардиола прокомментировал новую травму Грилиша

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Чёрная полоса для хавбека горожан

"Тяжёлый сезон для него". Гвардиола прокомментировал новую травму Грилиша

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Грилиша.

"Я не разговаривал с врачом, но думаю, что, возможно, это пах. Очень похоже. Он чувствовал себя отлично, но, к сожалению, получил травму. Это тяжелый сезон для Джека, ему нужно выздоравливать", - приводит слова испанца Goal.

Напомним, Грилиш вышел в стартовом составе на матч против "Лутона" (6:2) в Кубке Англии и был заменен уже на 39-й минуте. Это было первое появление английского футболиста на поле после травмы, полученной 13 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Копенгагена".

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Манчестер Сити Лутон Таун Джек Грилиш Гвардиола
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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