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Палкин: На 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб

Англия
Обновлено

Гендир Шахтера верит в талант итальянского тренера

Палкин: На 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин верит в дальнейшее развитие карьеры бывшего тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с английским "Брайтоном".

"Я на 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня. Самое главное, чтобы он принял такое предложение.

Думаю, у него много предложений, в том числе в итальянском футболе и английском футболе. Поэтому абсолютно зависит от него", - сказал Палкин.

Напомним, что Де Дзерби тренировал "Шахтер" с 2021 по 2022 год и выиграл с командой Суперкубок Украины.

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Источник:
Bein Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
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