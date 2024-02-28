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Палкин: На 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб
Гендир Шахтера верит в талант итальянского тренера
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин верит в дальнейшее развитие карьеры бывшего тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с английским "
"Я на 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня. Самое главное, чтобы он принял такое предложение.
Думаю, у него много предложений, в том числе в итальянском футболе и английском футболе. Поэтому абсолютно зависит от него", - сказал Палкин.
Напомним, что Де Дзерби тренировал "Шахтер" с 2021 по 2022 год и выиграл с командой Суперкубок Украины.
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