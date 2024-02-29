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Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Украинец стал одним из главных действующих лиц поединка

Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" одержал минимальную победу на домашнем стадионе в матче с "Лидсом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии - 3:2.

На 37-й минуте распечатал ворота гостей украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

Победу хозяевам поля в компенсированное время принёс Конор Галлахер.

Следующим соперником лондонского клуба на этом турнире в 1/4 финала стал лидер Чемпионшипа - "Лестер".

Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" — "Лидс" 3:2
Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90+1) — Джозеф (8, 59)

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Кубок Англии Челси (Лондон) Лидс Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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