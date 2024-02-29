Тен Хаг - после победы над Ноттингемом: МЮ проиграл всего один раз в этом году. Мы стабильны

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг похвалил своих подопечных после победы над "Ноттингемом" (1:0) в пятом круге Кубка Англии.

"Каждая победа важна. Впереди у нас фантастические матчи. Я остался доволен тем, что команда показала сегодня. На протяжении последних двух месяцев я наблюдаю именно такую игру, не считая субботнего поединка (1:2 против "Фулхэма" - прим.).

Мы нашли путь к победам и стабильности. Мы проиграли один раз в 2024 году. Это не так просто, когда тебе приходится тасовать всю заднюю линию, менять игроков на разных позициях. Я очень горжусь тем, что нам это удалось", - приводит слова нидерландца One Football.