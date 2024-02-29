Ливерпуль снова заинтересовался звездой Ювентуса

"Ливерпуль" во второй раз заинтересовался вингером "Ювентуса" Федерико Кьезой.

Контракт игрока с туринским клубом истекает в июне 2025 года, и в ближайшие недели "Ювентус" проведет переговоры с его окружением по поводу нового соглашения.

Если итальянцам не удастся договориться с Кьезой о новом договоре, "Ливерпуль" снова попытается подписать игрока. Прошлым летом "красные" спрашивали о Федерико, но так и не сделали официального предложения.