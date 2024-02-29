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Ливерпуль снова заинтересовался звездой Ювентуса
Красные во второй раз хотят подписать 26-летнего игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" во второй раз заинтересовался вингером "Ювентуса" Федерико Кьезой.
Контракт игрока с туринским клубом истекает в июне 2025 года, и в ближайшие недели "Ювентус" проведет переговоры с его окружением по поводу нового соглашения.
Если итальянцам не удастся договориться с Кьезой о новом договоре, "Ливерпуль" снова попытается подписать игрока. Прошлым летом "красные" спрашивали о Федерико, но так и не сделали официального предложения.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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