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Рашфорд: Если вы сомневаетесь в моей приверженности к МЮ, то тогда я должен высказаться

Англия
Обновлено

26-летний вингер высказал свое мнение

Рашфорд: Если вы сомневаетесь в моей приверженности к МЮ, то тогда я должен высказаться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд высказался о своем нынешнем положении в английском клубе.

"Послушайте, я не идеальный человек. Когда я совершу ошибку, буду первым, кто поднимет руку и скажет, что мне нужно вести себя лучше. Но если вы сомневаетесь в моей приверженности к "Манчестер Юнайтед", то тогда я должен высказаться".

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Рашфорд в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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