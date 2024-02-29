Англия
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Рашфорд: Если вы сомневаетесь в моей приверженности к МЮ, то тогда я должен высказаться
26-летний вингер высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд высказался о своем нынешнем положении в английском клубе.
"Послушайте, я не идеальный человек. Когда я совершу ошибку, буду первым, кто поднимет руку и скажет, что мне нужно вести себя лучше. Но если вы сомневаетесь в моей приверженности к "Манчестер Юнайтед", то тогда я должен высказаться".
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Рашфорд в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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