Рашфорд: Если вы сомневаетесь в моей приверженности к МЮ, то тогда я должен высказаться

Вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд высказался о своем нынешнем положении в английском клубе.

"Послушайте, я не идеальный человек. Когда я совершу ошибку, буду первым, кто поднимет руку и скажет, что мне нужно вести себя лучше. Но если вы сомневаетесь в моей приверженности к "Манчестер Юнайтед", то тогда я должен высказаться".