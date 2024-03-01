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Тренер Ливерпуля рассказал о травмированных игроках команды

Англия

Клопп - о кадровой ситуации в команде

Тренер Ливерпуля рассказал о травмированных игроках команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках накануне матча против "Ноттингем Фореста".

"Дарвин Нуньес и Доминик Собослаи тренировались с командой вчера. Ватару Эндо и Эндрю Робертсон по плану должны присоединиться к тренировкам сегодня".

Напомним, что "Ливерпуль" 2 марта сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 17:00.

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Юрген Клопп Ливерпуль Эндрю Робертсон Дарвин Нуньес Доминик Собослаи Ватару Эндо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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