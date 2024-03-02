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"Может быть до конца сезона": Почеттино рассказал, когда вернется из лазарета капитан Челси

Англия

Главное – как будет чувствовать себя защитник

"Может быть до конца сезона": Почеттино рассказал, когда вернется из лазарета капитан Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с травмой капитана команды Риса Джеймса.

“Я думаю, что Рис будет привлечен к концу сезона.

Это моя надежда, но для меня приоритетом является именно он, помочь ему снова найти лучшее, чтобы почувствовать себя крепким и сильным. Я не могу назвать точную дату, когда возможно его возвращение”, - сказал Почеттино.

Джеймс находится в лазарете с 10 декабря. Тогда он травмировался и не смог доиграть матч против “Эвертона”.

В этом сезоне капитан "пенсионеров" провел девять поединков, отличившись одним ассистом. Часть начала сезона он также пропустил из-за повреждения.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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