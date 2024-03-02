"Может быть до конца сезона": Почеттино рассказал, когда вернется из лазарета капитан Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с травмой капитана команды Риса Джеймса.

“Я думаю, что Рис будет привлечен к концу сезона. Это моя надежда, но для меня приоритетом является именно он, помочь ему снова найти лучшее, чтобы почувствовать себя крепким и сильным. Я не могу назвать точную дату, когда возможно его возвращение”, - сказал Почеттино.

Джеймс находится в лазарете с 10 декабря. Тогда он травмировался и не смог доиграть матч против “Эвертона”.

В этом сезоне капитан "пенсионеров" провел девять поединков, отличившись одним ассистом. Часть начала сезона он также пропустил из-за повреждения.