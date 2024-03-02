Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.03.2024

Английская Премьер-лига, 27 тур

3 марта, 17:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Дерби "Манчестеров" считается одним из самых интересных в последнее время в рамках английского чемпионата. Однако с каждым сезоном оно теряет свою актуальность, ведь уровень команд пропорционально удаляется. В то время как "горожане" регулярно берут чемпионства и даже в прошлом сезоне оформили Требл, "манкунианцы" едва сражаются за зону Лиги чемпионов.

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Новости Манчестер Сити

Подопечные Гвардиолы классически для себя продолжают бороться за чемпионство. "Горожане" находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая первому "Ливерпулю" четырьмя очками. Борьба за лидерство вообще очень и очень плотная. Перед этим туром от первых "мерсисайдцев" до третьего "Арсенала" было всего два зачетных пункта. Команда Клоппа свой матч выиграла, теперь очередь других двух команд догонять, если они готовы сражаться за титул.

Посреди этой недели МС играл в выездном матче Кубка Англии против “Лутона”. Гвардиола не посторонился выпустить основной состав, за исключением точечных замен на далеко не глубочайших резервистов. Как итог, Холанд забил пять голов, а де Брюйне отдал четыре голевых передачи. Хотя и до этого "горожане" одержали 13 побед в 14 матчах (при одной ничьей), но встреча против "шляпников" была действительно легкая. Потому что даже в такой хорошей серии многие результаты давались очень тяжело.

Кадры хозяев

Физиотерапевты "Манчестер Сити" работают по полной. В марте иметь практически пустой лазарет – это счастье (“Юнайтед” и “Ливерпуль” подтвердят). Недавно и Гвардиол покинул его, однако все же один представитель травмирован. Грилиш был заменен на 38 минуте матча против "Лутона" из-за повреждения паха. Но он и так сейчас не среди первых выборов испанского тренера.

Новости Манчестер Юнайтед

У "манкунианцев" несколько иная борьба. И это даже не только борьба за определенные места в турнирной таблице, но и за престиж. Стомиллионные вливания уже долго не помогают команде стабильно находиться хотя бы в зоне Лиги чемпионов. Сейчас “манкунианцы” также борются за топ-4. Недавно они выдали четырехматчевую победную серию в рамках чемпионата, но умудрились проиграть (заслуженно!) "Фулхэму" на "Олд Траффорд". От зоны ЛЧ "красных дьяволов" отделяют 11 зачетных пунктов.

МЮ также играл в Кубке Англии, однако на день позже. И матч выдался для "манкунианцев" гораздо тяжелее. Они приехали в гости к "Ноттингему", которому в конце прошлого года уступили. На этот раз "лесники" тоже показали свои зубы, однако к концу основного времени решили снизить темп и тянуть к овертайму (собственно, как и "красные дьяволы"). Не повезло: Каземиро на 89-й минуте забил победный гол. Классическая тяжелая победа для команды тен Хага.

Кадры гостей

В последних двух матчах неудобства для МЮ в основном заключались из-за отсутствия острия атаки с Хойлундом, которого недавно наконец прорвало. Сегодня он также не сыграет, как и Марсьяль, Маласия, Шоу, Мартинес, Маунт и Уан-Биссака. Много потерь, да еще и ключевых футболистов.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

27.02. Лутон – Манчестер Сити 2:6 (Кубок Англии)

24.02. Борнмут – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

20.02. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

17.02. Манчестер Сити – Челси 1:1 (АПЛ)

13.02. Копенгаген – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

28.02. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

29.10.2023. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

03.06.2023. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 2:1 (Кубок Англии)

14.01.2023. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

02.10.2022. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)

06.03.2022. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В последний раз "Сити" проиграл на "Этихаде" в ноябре 2022 года. А уступал МЮ дома в марте 2021 года.

"Манчестер Юнайтед" выиграл во всех последних шести гостевых матчах.

Лучший бомбардир МС Голанд имеет 17 забитых мячей в АПЛ, у лучших голеадоров МЮ Гойлунда и Мактоминея – по семь точных ударов.

В последних пяти поединках между командами было забито минимум три гола.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 27 19 6 2 64 - 25 63 2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 18 5 3 59 - 26 59 3 Арсенал 26 18 4 4 62 - 23 58 4 Астон Вилла 27 17 4 6 59 - 37 55 5 Тоттенхэм 26 15 5 6 55 - 39 50 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 14 2 10 36 - 36 44 7 Вест Хэм Юнайтед 27 12 6 9 43 - 47 42 8 Ньюкасл 27 12 4 11 57 - 45 40 9 Брайтон 27 10 9 8 49 - 44 39 10 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40 - 43 38 11 Челси 26 10 6 10 44 - 43 36 12 Фулхэм 27 10 5 12 39 - 42 35 13 Борнмут 25 7 7 11 33 - 47 28 14 Кристал Пэлас 27 7 7 13 32 - 47 28 15 Брентфорд 27 7 5 15 39 - 50 26 16 Эвертон* 27 8 7 12 29 - 37 25 17 Ноттингем Форест 27 6 6 15 34 - 49 24 18 Лутон Таун 26 5 5 16 37 - 54 20 19 Бернли 26 3 4 19 25 - 58 13 20 Шеффилд Юнайтед 26 3 4 19 22 - 66 13

*С команды Эвертон снято 6 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Прогноз Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

Вряд ли "манкунианцы" смогут что-то противопоставить такой команде Гвардиолы. "Манчестер Сити" очень уверенно играет дома против любых соперников. А против соперника с большими проблемами в каждой части поля – тем более. Разве что гости могут после перерыва попытаться наверстать утраченное. Поэтому во второй половине встречи может начаться более интересная игра. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 3,1).