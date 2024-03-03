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"Мы проигрывали со счетом 2:1, и они выразили свое недовольство": Почеттино - о поведении болельщиков
Отнесся с пониманием до болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 27-го тура чемпионата Англии, "Брентфорд" против "Челси", матч завершился со счетом 2:2.
Во время игры болельщики "пенсионеров" скандировали негативные слова о Тодде Боэли, кричали имя Жозе Моуринью и призывали Почеттино уйти. На послематчевой пресс-конференции Маурисио Почеттино поделился мыслями, по поводу поведения болельщиков.
"Нужно принимать такое отношение. Это нормально, мы проигрывали со счетом 2:1, и они выразили свое недовольство. Нам нужно выстраивать отношения. Отношения выстраиваются за счет побед, но сейчас мы не соответствуем ожиданиям. Обычно в футболе за это расплачивается либо тренер, либо руководство", — приводят слова Почеттино Sky Sports.
Напомним, "Челси" занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров.
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