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"Мы проигрывали со счетом 2:1, и они выразили свое недовольство": Почеттино - о поведении болельщиков

Англия
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Отнесся с пониманием до болельщиков

"Мы проигрывали со счетом 2:1, и они выразили свое недовольство": Почеттино - о поведении болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч 27-го тура чемпионата Англии, "Брентфорд" против "Челси", матч завершился со счетом 2:2.

Во время игры болельщики "пенсионеров" скандировали негативные слова о Тодде Боэли, кричали имя Жозе Моуринью и призывали Почеттино уйти. На послематчевой пресс-конференции Маурисио Почеттино поделился мыслями, по поводу поведения болельщиков.

"Нужно принимать такое отношение. Это нормально, мы проигрывали со счетом 2:1, и они выразили свое недовольство. Нам нужно выстраивать отношения. Отношения выстраиваются за счет побед, но сейчас мы не соответствуем ожиданиям. Обычно в футболе за это расплачивается либо тренер, либо руководство", — приводят слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, "Челси" занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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