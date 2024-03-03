АПЛ. Бернли – Борнмут 0:2. Некомпанейские вишни

Когда такая команда, как "Борнмут" приезжает в гости к одному из главных аутсайдеров чемпионата Англии, то ожидания могут быть соответствующими: Андони Ираола и его подопечные на голову сильнее своих оппонентов, которые находятся в глубоком кризисе, поэтому победа гостей выглядит как логичный итог. С другой стороны, "вишни" и сами не могут победить уже в шести матчах подряд, впрочем, их состояние все равно не выглядело обреченно, скорее как-то временно ослаблено. Впрочем, если ты приезжаешь в гости к аутсайдеру и хочешь хорошо сэкономить собственные силы, то все матч может сложиться максимально неожиданно.

Илья Забарный вышел в стартовом составе на эту встречу, вместе с ним в паре до 12-й минуты играл Сенеси, впрочем аргентинец получил повреждение, из-за которого досрочно покинул поле, поэтому в дальнейшем украинскому защитнику пришлось играть в центре обороны в паре с другим партнером, Крисом Мефамом.

Венсан Компани своим стартовым составом не удивил, а вот непосредственно игрой на поле его команда удивила, в хорошем смысле этого слова. Желания игрокам "бордовых" не занимать, они очень активно прессинговали, высоко встречали собственных соперников и прекрасно комбинировали перед чужой штрафной площадкой. Именно они контролировали мяч и, как казалось, весь ход событий на поле.

Вот только этот контроль был не таким уж и надежным. Один заброс Льюиса Кука в быстрой атаке от "вишен" и Джастин Клюйверт легко принимает, еще легче убирает О'Ши и открывает счет во встрече. Запал от хозяев из-за пропущенного гола никак не угас, они продолжили наступать и создали несколько классных моментов, вот только завершающего удара катастрофически не хватало, в частности активными впереди были Уилсон Одобер и Давид Датро Фофана.

С минимальным преимуществом гостей команды ушли на перерыв, хотя именно "Бернли" контролировал мяч более 70% игрового времени, они почти не давали шанса сопернику разыгрывать какие-то комбинации и нанесли куда больше ударов. Во втором тайме рисунок игры особо не изменился, у Ильи Забарного было немало работы и он с ней прекрасно справился. Заблокированные удары, просто умное размещение на закрытие соперника, с этим у нашего соотечественника проблем не было. А вот у его партнеров впереди, имеется в виду опорная зона, проблемы со сдерживанием натиска были постоянные.

На 67-й минуте Джош Каллен даже сравнял счет, но радовался он этому голу буквально одну секунду, поскольку арбитр сразу зафиксировал фол, который произошел моментом ранее. После повтора можем констатировать, что Дэвид Кут был абсолютно прав. Интересно, что за весь второй тайм команда Андони Ираолы создала всего два интересных момента: Доминик Соланке пробивал после передачи с левого фланга, но с этим справился Джеймс Траффорд. Мы хоть вспомнили, что один из лучших бомбардиров Премьер-лиги вообще сегодня на поле. А второй момент оказался голевым: Антуан Семенйо прошелся по флангу и после смещения в центр пробил красиво в дальний угол ворот. 0:2.

Этот гол стал по сути точкой во встрече. "Бернли" сегодня были далеко не безнадежными, а в чем-то даже лучше спуерника, но исполнительское мастерство вмешалось в планы Венсана Компани на победу сегодня. Наверное, "бордовым" можно понемногу готовиться к возвращению в Чемпионшип, а "Борнмут" наконец побеждает после шести матчей подряд без побед и улучшает свои позиции на 13-й строчке.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Бернли" – "Борнмут" 0:2

Голы: Клюйверт (13), Семеньо (88)

"Бернли": Траффорд — Ассиньон, О'Ши (Родригес, 90), Эстев, Тейлор — Витинью (Бенсон, 77), Берге, Каллен (Гудмандссон, 90), Одобер — Фофана, Ларсен (Амдуни, 69)

"Борнмут": Нету — Смит, Забарный, Сенеси (Мефам, 12), Керкез (Уаттара, 90) — Кристи (Скот, 46), Кук — Семеньо, Клюйверт (Биллинг, 73), Тавернье — Соланке (Унал, 90)

Предупреждения: О'Ши (1), Витиньо (69) — Семеньо (42), Клюйверт (44), Тавернье (68), Смит (84)