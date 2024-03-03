Календарь позволяет, вишни берут очки. Бернли - Борнмут 0:2. Видеообзор матча

Матч 27-го тура между "Бернли" и "Борнмутом" прошел в пользу гостей. Команда Забарного победила оппонентов со счетом 2:0, а украинский защитник добавил себе в актив очередной клиншит в этом сезоне.

Голы были забиты в начале и в конце поединка, а подопечные Компани не смогли придумать, как удивить оборону гостей.

"Борнмут" прерывает 6-матчевую безвыигрышную серию, календарь предстоящих встреч позволяет набрать очки, чтобы закрепиться в АПЛ.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Бернли" - "Борнмут" 0:2

Голы: Клюйверт (13), Семеньо (88)