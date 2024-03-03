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Календарь позволяет, вишни берут очки. Бернли - Борнмут 0:2. Видеообзор матча

Англия

Бернли - Борнмут ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Календарь позволяет, вишни берут очки. Бернли - Борнмут 0:2. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

Матч 27-го тура между "Бернли" и "Борнмутом" прошел в пользу гостей. Команда Забарного победила оппонентов со счетом 2:0, а украинский защитник добавил себе в актив очередной клиншит в этом сезоне.

Голы были забиты в начале и в конце поединка, а подопечные Компани не смогли придумать, как удивить оборону гостей.

"Борнмут" прерывает 6-матчевую безвыигрышную серию, календарь предстоящих встреч позволяет набрать очки, чтобы закрепиться в АПЛ.

АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Бернли" - "Борнмут" 0:2
Голы: Клюйверт (13), Семеньо (88)

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Бернли Борнмут
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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