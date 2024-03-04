Суарес: Дарвин Нуньес - один из лучших нападающих мира на данный момент

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес прокомментировал победный гол своего соотечественника на последних минутах матча между "Ливерпулем" и "Ноттингемом" (1:0).

"Я видел этот гол. Очень рад и за "Ливерпуль", и за Дарвина. На сегодняшний день он один из лучших нападающих в мире", - приводит слова уругвайца Mirror.

Напомним, Суарес выступал в составе "мерсисайдцев" с 2011 по 2014 годы.

На счету Нуньеса 13 голов и 11 результативных передач в 36 сыгранных играх за "Ливерпуль" в текущем сезоне.