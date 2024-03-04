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Фоден поделился своими карьерными амбициями

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Вингер Манчестер Сити рассказал о своих дальнейших планах

Фоден поделился своими карьерными амбициями

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фил Фоден, вингер "Манчестер Сити", поделился своими карьерными амбициями после впечатляющего выступления против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

"Моя цель - выходить на поле в больших играх, вот чего я хочу. Думаю, что в этом сезоне я доказываю, что достоин этого. Так что да, я буду продолжать упорно работать".

Напомним, что в матче против "МЮ" Фил Фоден оформил дубль. Первый на 56-й минуте, а другой - 80'.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фил Фоден
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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