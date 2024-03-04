Фоден поделился своими карьерными амбициями

Фил Фоден, вингер "Манчестер Сити", поделился своими карьерными амбициями после впечатляющего выступления против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

"Моя цель - выходить на поле в больших играх, вот чего я хочу. Думаю, что в этом сезоне я доказываю, что достоин этого. Так что да, я буду продолжать упорно работать".

Напомним, что в матче против "МЮ" Фил Фоден оформил дубль. Первый на 56-й минуте, а другой - 80'.