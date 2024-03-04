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Кристиан Ромеро - о Постекоглу: Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком

Англия

Аргентинец рассказал о своем наставнике

Кристиан Ромеро - о Постекоглу: Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком

Фото: We All Follow United / Автор: неизвестен

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Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро высказался о главном тренере команды Анге Постекоглу.

"Он великолепный тренер, и мне очень нравится работать под его руководством, у него очень хорошие тактические идеи. Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком".

Кристиан Ромеро в нынешнем сезоне за "Тоттенхэм" сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Кристиан Ромеро
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Источник:
The Spurs Express
Опубликовал: Екатерина Власова
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