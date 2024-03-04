Кристиан Ромеро - о Постекоглу: Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком

Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро высказался о главном тренере команды Анге Постекоглу.

"Он великолепный тренер, и мне очень нравится работать под его руководством, у него очень хорошие тактические идеи. Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком".