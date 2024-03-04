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Кристиан Ромеро - о Постекоглу: Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком
Аргентинец рассказал о своем наставнике
Фото: We All Follow United / Автор: неизвестен
Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро высказался о главном тренере команды Анге Постекоглу.
"Он великолепный тренер, и мне очень нравится работать под его руководством, у него очень хорошие тактические идеи. Он дал мне надежду на то, что я смогу стать лучшим игроком".
Кристиан Ромеро в нынешнем сезоне за "Тоттенхэм" сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола.
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Источник:The Spurs Express
Опубликовал: Екатерина Власова
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