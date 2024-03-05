  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета - после 6:0 над Шеффилдом: Надо сохранить этот темп
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета - после 6:0 над Шеффилдом: Надо сохранить этот темп

Англия

Испанский специалист хочет стабильности

Артета - после 6:0 над Шеффилдом: Надо сохранить этот темп

Фото: premierleague.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над "Шеффилдом" (6:0) в матче АПЛ.

"Отличный вечер. То, как мы начали матч, имело большое значение: мы были агрессивны, в хорошем настроении и показали отличное качество игры. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Я был очень доволен выступлением футболистов, и очень рад, что некоторые игроки вернулись спустя долгое время.

"Команда демонстрирует признаки желания достигать большего - это прекрасно. Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять темп. Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне", - цитирует Артету BBC.

По теме
yellow-arrow
Анри: Зимой говорили о покупке нападающего для Арсенала, но им надо было лишь реализовывать моменты
yellow-arrow
Ярмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле
yellow-arrow
В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков
Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости