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Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Специалист не прочь вернуться в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Бен Джейкобс предоставил обновленную информацию о возможных кандидатах на замену Эрика тен Хага в случае его увольнения из "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим тренером, в какой-то степени вам все равно нужен план преемственности. И я думаю, именно поэтому мы видим много имен, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.
Если произойдут изменения, то я думаю, что это правдивые данные. Насколько мне известно, Тухель хотел бы воспользоваться этой возможностью. Он думает, что ему есть что доказать в Англии. Томас заявил, что разочарован историей с его уходом из "Челси", — цитирует журналиста Give me Sport.
Ранее сообщалось о том, что
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