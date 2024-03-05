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Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед

Англия

Специалист не прочь вернуться в Англию

Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Бен Джейкобс предоставил обновленную информацию о возможных кандидатах на замену Эрика тен Хага в случае его увольнения из "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим тренером, в какой-то степени вам все равно нужен план преемственности. И я думаю, именно поэтому мы видим много имен, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если произойдут изменения, то я думаю, что это правдивые данные. Насколько мне известно, Тухель хотел бы воспользоваться этой возможностью. Он думает, что ему есть что доказать в Англии. Томас заявил, что разочарован историей с его уходом из "Челси", — цитирует журналиста Give me Sport.

Ранее сообщалось о том, что Томас Тухель покинет мюнхенскую "Баварию" по окончании текущего сезона.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Юнайтед
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Опубликовал: Александр Бураков
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