Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед

Журналист Бен Джейкобс предоставил обновленную информацию о возможных кандидатах на замену Эрика тен Хага в случае его увольнения из "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим тренером, в какой-то степени вам все равно нужен план преемственности. И я думаю, именно поэтому мы видим много имен, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если произойдут изменения, то я думаю, что это правдивые данные. Насколько мне известно, Тухель хотел бы воспользоваться этой возможностью. Он думает, что ему есть что доказать в Англии. Томас заявил, что разочарован историей с его уходом из "Челси", — цитирует журналиста Give me Sport.