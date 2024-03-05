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Фердинанд - о своём бывшем одноклубнике, выступающим за МЮ: Он не должен быть в команде
Откровенная оценка экс-защитника манкунианцев
Belfast Telegraph
Бывший игрок национальной сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт TNT Sports Рио Фердинанд высказался о защитнике "манкунианцев" Джонни Эвансе.
"Я не ожидал, что Эванс придёт в клуб и сыграет столько игр, и не думал, что он покажет такие хорошие результаты.
Он хорошо обращается с мячом и, вероятно, хорошо ладит с более молодыми игроками. Вероятно, после этого он начнёт тренерскую работу.
Судя по тому, как всё идёт - меня не удивит, если он получит новый контракт. Но на самом деле, несмотря на то, что Эванс сделал, и как бы я ни восхищался им как профессионалом, ему действительно не следует находиться в "Манчестер Юнайтед". Это лишь свидетельствует о том, где на данный момент находится "МЮ", - приводит слова англичанина ManUtd news.
Фердинанд и Эванс выступали вместе за "МЮ" с 2006 по 2014 годы. На счету последнего 20 матчей в этом сезоне во всех турнирах в составе "красных дьяволов".
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