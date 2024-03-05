  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фердинанд - о своём бывшем одноклубнике, выступающим за МЮ: Он не должен быть в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фердинанд - о своём бывшем одноклубнике, выступающим за МЮ: Он не должен быть в команде

Англия

Откровенная оценка экс-защитника манкунианцев

Фердинанд - о своём бывшем одноклубнике, выступающим за МЮ: Он не должен быть в команде

Belfast Telegraph

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт TNT Sports Рио Фердинанд высказался о защитнике "манкунианцев" Джонни Эвансе.

"Я не ожидал, что Эванс придёт в клуб и сыграет столько игр, и не думал, что он покажет такие хорошие результаты.

Он хорошо обращается с мячом и, вероятно, хорошо ладит с более молодыми игроками. Вероятно, после этого он начнёт тренерскую работу.

Судя по тому, как всё идёт - меня не удивит, если он получит новый контракт. Но на самом деле, несмотря на то, что Эванс сделал, и как бы я ни восхищался им как профессионалом, ему действительно не следует находиться в "Манчестер Юнайтед". Это лишь свидетельствует о том, где на данный момент находится "МЮ", - приводит слова англичанина ManUtd news.

Фердинанд и Эванс выступали вместе за "МЮ" с 2006 по 2014 годы. На счету последнего 20 матчей в этом сезоне во всех турнирах в составе "красных дьяволов".

По теме
yellow-arrow
"С Месси никого нельзя сравнивать". Фоден ответил на похвалу Гвардиолы в свой адрес
yellow-arrow
Гвардиола - о Фодене: Я встретил лучшего игрока после Месси
yellow-arrow
Источник: Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Рио Фердинанд Джонни Эванс Манчестер Юнайтед интервью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ManUtd news
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости