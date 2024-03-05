  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фернандеш назвал основную цель команды на оставшуюся часть сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандеш назвал основную цель команды на оставшуюся часть сезона

Англия

Мы нацелены попасть в Лигу чемпионов (с)

Фернандеш назвал основную цель команды на оставшуюся часть сезона

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.

"Мы нацелены попасть в Лигу чемпионов. Хотим оказаться в топ-4 после завершения этого сезона. Это даст нам возможность выступать в ЛЧ. Мы понимаем, что это будет трудно, но делаем все, что от нас зависит".

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 44 балла.

Читайте такжеАль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом
По теме
yellow-arrow
Холанд рассказал о своем будущем в Манчестер Сити
yellow-arrow
Фердинанд - о своём бывшем одноклубнике, выступающим за МЮ: Он не должен быть в команде
yellow-arrow
"С Месси никого нельзя сравнивать". Фоден ответил на похвалу Гвардиолы в свой адрес
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости