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Фернандеш назвал основную цель команды на оставшуюся часть сезона
Мы нацелены попасть в Лигу чемпионов (с)
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.
"Мы нацелены попасть в Лигу чемпионов. Хотим оказаться в топ-4 после завершения этого сезона. Это даст нам возможность выступать в ЛЧ. Мы понимаем, что это будет трудно, но делаем все, что от нас зависит".
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 6 место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 44 балла.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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