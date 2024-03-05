Фернандеш назвал основную цель команды на оставшуюся часть сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.

"Мы нацелены попасть в Лигу чемпионов. Хотим оказаться в топ-4 после завершения этого сезона. Это даст нам возможность выступать в ЛЧ. Мы понимаем, что это будет трудно, но делаем все, что от нас зависит".