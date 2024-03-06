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Сульшер рассказал о своих мотивах назначения Магуайра капитаном Манчестер Юнайтед

Англия

Наставника спросили о спорном решении во главе МЮ

Сульшер рассказал о своих мотивах назначения Магуайра капитаном Манчестер Юнайтед

The Guardian

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, почему он во время своей работы с "манкунианцами" назначил защитника Гарри Магуайра капитаном команды.

"Мне нравился Магуайр в роли капитана, я видел его как главного лидера в этом составе, когда я был в клубе. То, как он справляется со всем, что с ним происходит сейчас в "МЮ" - это высший класс, и лишь показывает, какой у него характер. Это то, что я хочу видеть в своих игроках", – сказал Сульшер в интервью The Overlap.

Напомним, летом 2023 года нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг передал капитанскую повязку полузащитнику Бруну Фернандешу.

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Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Харри Магуайр капитан
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Опубликовал: Александр Бураков
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