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Сульшер рассказал о своих мотивах назначения Магуайра капитаном Манчестер Юнайтед
Наставника спросили о спорном решении во главе МЮ
The Guardian
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, почему он во время своей работы с "манкунианцами" назначил защитника Гарри Магуайра капитаном команды.
"Мне нравился Магуайр в роли капитана, я видел его как главного лидера в этом составе, когда я был в клубе. То, как он справляется со всем, что с ним происходит сейчас в "МЮ" - это высший класс, и лишь показывает, какой у него характер. Это то, что я хочу видеть в своих игроках", – сказал Сульшер в интервью The Overlap.
Напомним, летом 2023 года нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг передал капитанскую повязку полузащитнику Бруну Фернандешу.
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