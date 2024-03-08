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Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца

Англия

Зинченко может сменить клубную прописку

Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два гранда европейского футбола заинтересованы в переходе защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в летнее трансферное окно.

Как сообщает FootballTransfers, главными претендентами на украинца является мюнхенская "Бавария", которая ищет замену для Альфонсо Дэвиса в случае его перехода в мадридский "Реал", а также английский "Ньюкасл".

Отмечается, что "Арсенал" запрашивает за трансфер Александра сумму в размере 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зинченко провёл в составе "канониров" 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) трансферы Ньюкасл Александр Зинченко
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Источник:
FootballTransfers
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2024 в 16:11
бавария флангами играет. тут бегунки нужны. Какой нахрен тихоход Зинченко
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
08.03.2024 в 16:11
бавария флангами играет. тут бегунки нужны. Какой нахрен тихоход Зинченко
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Andrumas (Düsseldorf)
08.03.2024 в 14:50
Ньюкасл гранд европейского футбола?!.. чего?:))))))))
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