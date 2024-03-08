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Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца
Зинченко может сменить клубную прописку
Getty Images / Global Images Ukraine
Два гранда европейского футбола заинтересованы в переходе защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в летнее трансферное окно.
Как сообщает FootballTransfers, главными претендентами на украинца является мюнхенская "Бавария", которая ищет замену для Альфонсо Дэвиса в случае его перехода в мадридский "Реал", а также английский "Ньюкасл".
Отмечается, что "Арсенал" запрашивает за трансфер Александра сумму в размере 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Зинченко провёл в составе "канониров" 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
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