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Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Готов ли Олли Уоткинс продолжать свою серию?

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс является одним из лучших нападающих Англии в этом сезоне и его результативность не может не впечатлять. Но будет ли он готов помочь своей команде в таком ответственном матче, как против "Тоттенхэма"?

У "шпор" есть свое секретное оружие, поэтому даже несмотря на то, что они будут играть в Бирмингеме, простой прогулки точно не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

10 марта. 15:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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