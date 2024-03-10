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Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Олли Уоткинс продолжать свою серию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс является одним из лучших нападающих Англии в этом сезоне и его результативность не может не впечатлять. Но будет ли он готов помочь своей команде в таком ответственном матче, как против "Тоттенхэма"?
У "шпор" есть свое секретное оружие, поэтому даже несмотря на то, что они будут играть в Бирмингеме, простой прогулки точно не будет.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.
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Английская Премьер-лига. 28 тур.
10 марта. 15:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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