Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс является одним из лучших нападающих Англии в этом сезоне и его результативность не может не впечатлять. Но будет ли он готов помочь своей команде в таком ответственном матче, как против "Тоттенхэма"?

У "шпор" есть свое секретное оружие, поэтому даже несмотря на то, что они будут играть в Бирмингеме, простой прогулки точно не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

10 марта. 15:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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