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"Ему нужно добиться постоянства, набрать форму": Руни - о Рашфорде

Англия

Надеется на игрока

"Ему нужно добиться постоянства, набрать форму": Руни - о Рашфорде

DC United

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился комментариями о Маркусе Рашфорде:

"Он единственный игрок, который, как я считаю, может побить мой рекорд по количеству забитых мячей. Он находится в привилегированном положении, играя за "красных дьяволов", не думаю, что он игрок лидер, скорее ему нужно добиться постоянства, набрать форму. Ветераны "МЮ" должны ему помочь, я очень надеюсь, что он сделает карьеру именно в этом клубе".

Напомним, за этот сезон 26-летний Маркус Рашфорд сыграл в 32 играх во всех турнирах, он забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

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Уэйн Руни Маркус Рашфорд
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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