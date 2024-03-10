"Ему нужно добиться постоянства, набрать форму": Руни - о Рашфорде

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился комментариями о Маркусе Рашфорде:

"Он единственный игрок, который, как я считаю, может побить мой рекорд по количеству забитых мячей. Он находится в привилегированном положении, играя за "красных дьяволов", не думаю, что он игрок лидер, скорее ему нужно добиться постоянства, набрать форму. Ветераны "МЮ" должны ему помочь, я очень надеюсь, что он сделает карьеру именно в этом клубе".