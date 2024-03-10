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Матчи Соболя и Кухаревича. Играли ли сегодня украинцы?
Один был задействован
Фото: Генк
Защитник "Генка" Эдуард Соболь принял участие в победе своей команды над "Стандартом" (1:0). Украинец вышел на замену на 90+3 минуте. Напомним, что попредний матч против "Брюгге" Соболь провел на скамейке запасных.
Нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сегодня в третий раз подряд не попал в заявку команды на матч Чемпионшипа. Последний раз украинец выходил на поле 17-го февраля. Тогда, в матче с "Ипсвичем", он имел 30 минут игрового времени.
В общем, в текущем сезоне Соболь провел 7 матчей за "Генк", а Кухаревич сыграл за 10 матчей и забил 1 гол за "Суонси".
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