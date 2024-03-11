Салах ответил на вопрос, повлияет ли уход Клоппа на его будущее в Ливерпуле

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ответил на вопрос о своём будущем после ухода Юргена Клоппа с должности главного тренера английского клуба этим летом.

"Это часть жизни, всё меняется. Клуб покидали другие игроки, важные игроки... Теперь уходит и очень важный тренер.

Однажды я уйду из "Ливерпуля", но нет - уход Клоппа не повлияет на мое будущее", - приводит слова египтянина Sky Sports.