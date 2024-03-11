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Салах ответил на вопрос, повлияет ли уход Клоппа на его будущее в Ливерпуле
Мо успокоил фанатов мерсисайдцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ответил на вопрос о своём будущем после ухода Юргена Клоппа с должности главного тренера английского клуба этим летом.
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"Это часть жизни, всё меняется. Клуб покидали другие игроки, важные игроки... Теперь уходит и очень важный тренер.
Однажды я уйду из "Ливерпуля", но нет - уход Клоппа не повлияет на мое будущее", - приводит слова египтянина Sky Sports.
Действующий контракт Салаха с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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