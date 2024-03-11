Почеттино: Собираюсь ли я уйти с поста тренера Челси? Нет, нет, нет... Никогда

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино высказался о критике команды со стороны болельщиков лондонского клуба.

"Сегодня это другой проект. Это другой "Челси". Если вы собираетесь судить нас, анализируя ситуацию и сравнивая её с прошлым "Челси", то, конечно, никто не добьется успеха. Болельщики не будут любить другого тренера больше, чем меня. Это новый проект, и люди должны это понять.

Собираюсь ли я уйти с поста тренера "Челси"? Нет, нет, нет. Никогда", — сказал Почеттино.