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Почеттино: Собираюсь ли я уйти с поста тренера Челси? Нет, нет, нет... Никогда

Англия

Тренер высказался относительно критики болельщиков

Почеттино: Собираюсь ли я уйти с поста тренера Челси? Нет, нет, нет... Никогда

Фото: chelseafc.com

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о критике команды со стороны болельщиков лондонского клуба.

"Сегодня это другой проект. Это другой "Челси". Если вы собираетесь судить нас, анализируя ситуацию и сравнивая её с прошлым "Челси", то, конечно, никто не добьется успеха. Болельщики не будут любить другого тренера больше, чем меня. Это новый проект, и люди должны это понять.

Собираюсь ли я уйти с поста тренера "Челси"? Нет, нет, нет. Никогда", — сказал Почеттино.

Напомним, что на данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров.

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Источник:
Chelsea News
Опубликовал: Михаил Черныш
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