Падение Джеррарда, гол Агуэро и требл МЮ: Лучшая чемпионская гонка в истории АПЛ

В воскресенье, 10 марта, состоялся центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги. Речь, само собой, идет о поединке между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (1:1). К этой игре были прикованы взгляды футбольных фанатов по всему миру, ведь этот матч не только стал, вероятно, последним противостоянием Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в чемпионате Англии, а еще и выкрутил интригу в чемпионской гонке АПЛ на максимум.

И, если заруба между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" для нас уже выглядит классическим противостоянием за чемпионскую корону, то вот присутствие третьей силы – "Арсенала", выглядит приятной неожиданностью. Сейчас, после боевой ничьи на "Энфилде", именно "канониры" возглавляют таблицу. "Арсенал" имеет одинаковое количество зачетных баллов с "Ливерпулем" (оба по 64), но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных опережает "красных". "Сити" далеко не отстает, но в своем активе имеет на одно очко меньше (63). Такая ожесточенная конкуренция не может не радовать нейтральных фанатов, ведь это значит, что впереди нас ждет зажигательная концовка чемпионата. В этом материале мы предлагаем вам окунуться в историю английского футбола и вспомнить о нескольких других интересных и напряженных чемпионских гонках в английской Премьер-лиге.

Сезон-2018/19: Даже 97 очков может быть недостаточно для чемпионства!

Начнем сегодня с уже описанного выше соперничества между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Именно эти команды, очевидно, являются главными клубами Англии в последние годы, поэтому неудивительно, что они не раз соревновались друг с другом за золотые награды в чемпионате. Похожая ситуация произошла и в 2019-м году, когда оба коллектива находились в очень крутой форме, а "Ливерпуль" подобрался очень близко к тому, чтобы выиграть первое чемпионство с сезона 1989/1990.

Чтобы вы поняли, насколько близко были "мерсисайдцы" к желанному титулу, просто вдумайтесь в следующие факты: "Ливерпуль" под руководством Клоппа завершил чемпионат Англии 18/19 с показателем в 97 очков. Этого результата хватило бы для чемпионства в 27 сезонах АПЛ с 30.

Более того, еще никогда в истории команда, занявшая второе место, не набирала больше очков.

Судьбу той чемпионской гонки, без преувеличения, определили сантиметры. Один из важнейших моментов сезона состоялся в очном поединке претендентов на титул, когда Стоунс выбил мяч с линии собственных ворот, сохранив тем самым победный для "горожан" счет (1:2).

Борьба за английскую корону в сезоне 2018/2019 стала по-настоящему исторической, ведь эти два коллектива в целом были лучшими в мире на тот момент. "Сити" стал чемпионом Англии, набрав космические 98 зачетных пунктов, а "Ливерпуль" стал триумфатором прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сезон-1998/99: Per aspera ad astra – сквозь тернии к... треблу! Исторический успех "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" в том сезоне завоевал требл, одержав победы в Кубке Англии, Лиге Чемпионов и Английской Премьер-лиге – достижение, которое среди английских команд только в прошлом году сумел повторить "Манчестер Сити".

Подробнее мы, конечно, остановимся на триумфе "красных дьяволов" в АПЛ.

Конкуренцию МЮ в том сезоне пытались составить "Арсенал" и "Челси". Причем "канониры" были достаточно близки к тому, чтобы лишить "манкунианцев" титула. Подопечные Арсена Венгера хоть и не показывали идеальные результаты, но шли по сезону достаточно стабильно.

"Челси" же наоборот – выдал бешеную серию на старте (21 матч без поражений), но весной забуксовал, "скатав" слишком много лишних ничьих.

Обратная ситуация была у подопечных Фергюсона, которые до Рождества не выглядели очевидными фаворитами на титул. Однако шотландский наставник сумел навести порядок в раздевалке – после 19 декабря МЮ не проиграл ни одного матча.

Ключевым моментом чемпионской гонки стал камбэк "красных дьяволов" в матче последнего тура против "Тоттенхэма". "Юнайтед" в том матче была нужна только победа, но именно "шпоры" вышли вперед в первом тайме. Однако МЮ ответил голами Дэвида Бекхэма и Энди Коула. Именно этот матч обеспечил "манкунианцам" первый трофей в том сезоне. За следующие 11 дней "Юнайтед" также выигрывает Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Сезон-2013/14: Роковое падение Джеррарда...

И снова история о драматически потерянном "Ливерпулем" чемпионстве, и снова в роли антагониста для фанатов "красных" выступает "Манчестер Сити". Однако, в отличие от сезона 2018/2019, "мерсисайдцы" сами потеряли желанный кубок. Произошло это из-за судьбоносной ошибки их многолетнего лидера, любимца фанатов и капитана – Стивена Джеррарда.

Стоит отметить, что в том году Стиви Джи потерял свою последнюю реальную возможность получить золотую медаль АПЛ. Трудно привести пример игрока, который бы сделал для этого достижения так много, но так никогда и не стал чемпионом Англии. Но обо всем по порядку!

Главной ударной силой "красных" тогда был тандем форвардов Суарес-Старридж. На двоих они забили 53 гола – больше, чем 11 из 20-ти команд АПЛ того года.

После Нового года "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали космическую форму и почти не теряли очков. Кульминацией этой чемпионской гонки должен был стать очный матч претендентов на "Энфилде". "Мерсисайдцы" тогда шли на первом месте с 74-ю очками, у команды Пеллегрини было 70 и два матча в запасе.

В том поединке "Ливерпуль" выиграл "3:2", благодаря двум крутым "лонгшотам" от Коутиньо и Хендерсона. Тогда казалось, что дорога к долгожданному чемпионству наконец-то открыта. Но впереди фанатов "красных" ждала настоящая драма.

После волевой победы над "Сити" Джеррард собрал команду в круг и камеры на стадионе выхватили его фразу, которая в будущем будет выглядеть очень иронично:

We don't let this slip, we go again ("Мы не дадим чемпионству ускользнуть", если переводить дословно).

Но уже через две недели сам Джеррард поскользнулся на родном газоне "Энфилда" в решающий момент. После его падения Ба выбежал на свидание с голкипером и открыл счет в матче. "Челси" уверенно "засушил" тот матч, а в конце еще и даже убежал в результативную контратаку – "0:2".

В следующем туре после падения Джеррарда деморализованный "Ливерпуль" потерял преимущество "3:0" против "Кристал Пэлас". Лучше всего эту трагедию для "Ливерпуля" и его фанатов характеризуют слезы Суареса, который после той игры плакал навзрыд. Похожие эмоции испытывали и сотни тысяч болельщиков "красных" по всему миру. Они понимали, что потеряли золото лиги, которое не имели права терять...

Сезон-2011/12: Решающий гол Агуэро на 93:20

Возможно, вам может показаться, что три истории о том, как драматично "Манчестер Сити" выигрывал чемпионат Англии – это уже слишком, но мы не можем обойти единственный случай за всю историю АПЛ, когда судьбу титула решала разница забитых и пропущенных мячей.

До весны 2012-го года мало кто сомневался в том, что "горожане" станут победителями чемпионата Англии, однако поражения от "Суонси" и "Арсенала" и ничьи со "Сток Сити" и "Сандерлендом" привели к смене лидера в таблице.

За 6 игр до финиша "Манчестер Сити" отставал от своего извечного врага ("Ман Юнайтед") на 8 очков.

Однако футболисты МЮ на финальном отрезке также потеряли концентрацию. Как результат, несколько лишних ничьих и поражение в дерби. Поэтому, судьба чемпионства должна была решиться в последнем туре.

Сити, чтобы поднять кубок над головой, нужно было только победить явного аутсайдера КПР. Однако "горожане" сенсационно пропустили дважды и на 92-й минуте проигрывали "1:2". Ну а то, что было дальше – история! История, которую на память знают абсолютно все фанаты "Ман Сити".

Джеко сравнял счет в компенсированное время, но даже этого все еще было недостаточно.

На "Олд Траффорд", в параллельном матче, уже понемногу начиналось празднование, но на 94-й минуте Серхио Агуэро забил, возможно, самый важный гол в истории "Манчестер Сити" и принес клубу долгожданное чемпионство.

Сезон 2023/24: битва трех титанов за корону АПЛ

В конце этого материала вернемся к настоящему. Будущая чемпионская гонка между "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Сити" выглядит очень интригующей. Возможно, по завершении этого сезона у нас будут основания расширить этот список и подробнее рассказать невероятную историю о том, как один из этих трех грандов все-таки сумел опередить своих конкурентов на финишной прямой!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine