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Манчестер Сити планирует продлить контракт со своим вингером
У англичанина увеличится заработная плата
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт со своим вингером Филом Фоденом.
По информации Николо Скиры, "горожане" предлагают игроку подписать соглашение до 2029 года, а также руководство планирует увеличить заработную плату Филу.
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Фоден в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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