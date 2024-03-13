Манчестер Сити планирует продлить контракт со своим вингером

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт со своим вингером Филом Фоденом.

По информации Николо Скиры, "горожане" предлагают игроку подписать соглашение до 2029 года, а также руководство планирует увеличить заработную плату Филу.

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Фоден в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.